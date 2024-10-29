Аргентина перестала сама печатать свои деньги ради экономии — СМИ
10:20 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центробанк Аргентины разорвал контракт с местным монетным двором на печать банкнот номиналом 1000 ($0,98) и 2000 ($1,9) песо из-за высокой стоимости. Об этом сообщила газета La Nacion.
По ее данным, сотрудники монетного двора были отправлены в вынужденный отпуск. «Банкноты, печать которых прекратится, не нужны. Сегодня система уже достаточно снабжена ими и нужны купюры большего номинала», — сказал изданию источник в ЦБ.
Помимо 1000 и 2000, в Аргентине используются купюры в 100 ($0,01), 500 ($0,05) и 10 000 ($9,8) песо. Крупнейшие банкноты страна получает из Китая. Компания из этой страны также выиграла контракт на печать купюр номиналом 20 000 песо ($19,6), появление которых ожидается в конце года. Как пишет La Nacion, заявки на участие в тендере подавали компании из США, Бразилии, Франции и Великобритании, и все они предлагали более низкую стоимость печати, чем аргентинский монетный двор.
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