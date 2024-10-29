Зеленский зря надеется на помощь Запада — генерал ВСУ
10:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский и киевские власти в целом напрасно надеются на помощь западных союзников в конфликте с РФ, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.
«Я думаю, что войне далеко не конец, учитывая, что позиции у нас не очень хорошие, чтобы ее заканчивать. Но, с другой стороны, нам воевать уже нечем и некем. То, что мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать сами на себя», — сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе. Видео опубликовано на YouTube-канале экс-депутата.
Марченко добавил, что Зеленский и его окружение не понимают, что Запад преследует свои интересы, раскритиковав так называемый план победы. «В этом плане (в „плане победы“ Зеленского — прим. ТАСС) нет ни одного пункта про Украину, про нас. Нам должны? Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ, а не про чужой. Не будут руководители других государств делать хуже для их народа», — отметил он.
НОВОСТИ
- 11:05 29.10.2024
- Доказательств вмешательства РФ в выборы в Грузии нет — Дуда
- 11:00 29.10.2024
- В Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ — СМИ
- 10:20 29.10.2024
- Аргентина перестала сама печатать свои деньги ради экономии — СМИ
- 10:05 29.10.2024
- Большинство американцев перестали доверять СМИ — владелец WP
- 10:00 29.10.2024
- Средство от насекомых могло стать причиной гибели детей в поселке под Красноярском
- 09:32 29.10.2024
- В Сеуле утверждают, что охрана лидера КНДР Ким Чен Ына была усилена
- 09:20 29.10.2024
- Тайвань намерен закупить 1 000 ударных дронов у США — Bloomberg
- 09:05 29.10.2024
- Украинский генерал заявил об обрушении фронта ВСУ
- 09:00 29.10.2024
- ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над регионами России
- 22:40 28.10.2024
- Госдеп США пригрозил Грузии последствиями, если правительство республики не изменит курс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать