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Зеленский зря надеется на помощь Запада — генерал ВСУ

10:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский и киевские власти в целом напрасно надеются на помощь западных союзников в конфликте с РФ, заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

«Я думаю, что войне далеко не конец, учитывая, что позиции у нас не очень хорошие, чтобы ее заканчивать. Но, с другой стороны, нам воевать уже нечем и некем. То, что мы рассчитываем на западных партнеров, так не должно быть. Мы должны рассчитывать сами на себя», — сказал он в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе. Видео опубликовано на YouTube-канале экс-депутата.

Марченко добавил, что Зеленский и его окружение не понимают, что Запад преследует свои интересы, раскритиковав так называемый план победы. «В этом плане (в „плане победы“ Зеленского — прим. ТАСС) нет ни одного пункта про Украину, про нас. Нам должны? Нам никто ничего не должен. Любой нормальный руководитель, любой нормальный президент в первую очередь думает про свой народ, а не про чужой. Не будут руководители других государств делать хуже для их народа», — отметил он.

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