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НОВОСТИ

Доказательств вмешательства РФ в выборы в Грузии нет — Дуда

11:05 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что доказательств вмешательства России в парламентские выборы в Грузии нет.

«Это [в ходе телефонного разговора президент Грузии Саломе Зурабишвили] не сказала прямо, потому что на это нет ни одного неоспоримого доказательства», — ответил польский лидер в эфире радиостанции Radio Zet на вопрос ведущего, вмешивалась ли Россия в выборы в Грузии.

Дуда добавил, что рассматривает возможность поездки в Тбилиси, если того потребует ситуация.

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