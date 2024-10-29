Глава МИД КНДР прибыла во Владивосток, в среду она посетит с визитом Москву — диписточник

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во вторник прибыла во Владивосток, на следующий день она отправится с визитом в Москву. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Сейчас она находится во Владивостоке, а завтра будет в Москве», — сказал собеседник агентства.