Глава МИД КНДР прибыла во Владивосток, в среду она посетит с визитом Москву — диписточник
12:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во вторник прибыла во Владивосток, на следующий день она отправится с визитом в Москву. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.
«Сейчас она находится во Владивостоке, а завтра будет в Москве», — сказал собеседник агентства.
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