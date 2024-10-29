Мосгорсуд приговорил к 13,5 года IT-специалиста за попытку передать ЦРУ секретные сведения

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд приговорил к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста, пытавшегося передать ЦРУ сведения, относящиеся к гостайне. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 г. р., IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что Дадобоев, располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими государственную тайну, <…> намеревался передать их представителю американской разведки. В этих целях установил контакт с ЦРУ».

В октябре 2022 года при попытке передачи собранных секретных материалов Дадобоев был задержан сотрудниками ФСБ.