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НОВОСТИ

Мосгорсуд приговорил к 13,5 года IT-специалиста за попытку передать ЦРУ секретные сведения

12:05 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский городской суд приговорил к 13 годам 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста, пытавшегося передать ЦРУ сведения, относящиеся к гостайне. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича 1977 г. р., IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что Дадобоев, располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими государственную тайну, <…> намеревался передать их представителю американской разведки. В этих целях установил контакт с ЦРУ».

В октябре 2022 года при попытке передачи собранных секретных материалов Дадобоев был задержан сотрудниками ФСБ.

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