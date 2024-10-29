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Украина перестала считаться с Польшей в контексте конфликта с РФ — Дуда

12:20 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина перестала считать Польшу одним из ключевых партнеров в контексте конфликта с Россией, поскольку Варшава уже не сможет оказывать военную помощь Киеву в прежних объемах. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

«В каком-то смысле так это может выглядеть», — ответил глава государства на вопрос ведущего радиостанции. По словам Дуды, Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров, на его решения значительно влияет их позиция. Варшаве необходимо это учитывать, так как «жизнь жестока», подытожил глава польского государства.

Помимо того, президент в очередной раз заявил, что Варшава больше не сможет передавать в таком количестве Киеву технику и оружие постсоветского производства, а передачу закупаемых на Западе вооружений польские власти исключают полностью.

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