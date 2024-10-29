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Правительство Ирана намерено увеличить оборонный бюджет на 200%

12:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Ирана в новом проекте бюджета на будущий 1404 год по иранскому календарю (начинается 20 марта 2025 года по григорианскому календарю) запланировало увеличение расходов на военные нужды на 200%. Об этом заявила официальный представитель иранского кабмина Фатеме Мохаджерани.

«В проекте бюджета, который должен покрывать все расходы страны, позаботились и о том, чтобы удовлетворить оборонные потребности страны. В связи с этим мы засвидетельствовали значительное увеличение военного бюджета — на 200%», — сказала Мохаджерани на пресс-конференции. Прямую трансляцию вел телеканал IRIB.

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