Новый парламент Грузии соберется, даже если президент не назначит заседание — спикер
13:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Грузии нового созыва все равно соберется, даже если президент Саломе Зурабишвили откажется назначать первое заседание. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге.
«Первое заседание назначает президент Грузии. Видимо, госпожа Саломе не планирует назначать заседание. Это не имеет значения, на десятый день (после официального подведения итогов выборов — прим. ТАСС) парламент будет обязан собраться. Поэтому, если она не назначит, парламент все равно соберется», — сказал Папуашвили.
Глава грузинского парламента также добавил, что отсутствие оппозиционных депутатов на первом заседании также не сможет стать причиной непризнания полномочий парламента нового созыва.
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