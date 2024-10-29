Российские войска за сутки освободили три населенных пункта в ДНР
13:05 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска за сутки освободили населенные пункты Горняк, Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье», — сообщили там.
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