ВС РФ нанесли поражение центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли поражение центру управления беспилотных систем генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — говорится в сообщении.