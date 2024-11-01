БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотный летательный аппарат упал на территории нефтебазы в городе Светлограде Ставропольского края. В происшествии никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.