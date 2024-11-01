БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье
11:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский беспилотный летательный аппарат упал на территории нефтебазы в городе Светлограде Ставропольского края. В происшествии никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.
«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.
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