Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» вышел в первый дальний поход
11:32 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» — носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» — отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Сегодня отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Корабли отряда взяли курс на Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. В составе отряда — носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности фрегат „Адмирал Головко“ и средний морской танкер „Вязьма“. Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход», — сказали в пресс-службе.
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