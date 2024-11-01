Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ
12:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска атаковали машину советника главы ДНР Игоря Кимаковского при помощи беспилотника. Как рассказал ТАСС сам советник, повреждена его машина, сам мужчина не пострадал.
«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]. Я бы сказал, что просто повезло», — отметил он.
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