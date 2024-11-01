На Байконуре задержаны француз и немец, пытавшиеся сфотографировать ракету — источник
12:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое граждан Франции и Германии задержаны возле космодрома Байконур после попытки сфотографировать ракету-носитель. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
«Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель», — сказал собеседник агентства.
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