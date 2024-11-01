На Байконуре задержаны француз и немец, пытавшиеся сфотографировать ракету — источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое граждан Франции и Германии задержаны возле космодрома Байконур после попытки сфотографировать ракету-носитель. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Задержали на Байконуре гражданина Франции и гражданина Германии, когда они пытались снять ракету-носитель», — сказал собеседник агентства.