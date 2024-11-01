Украине будет тяжело, чем бы ни закончились выборы в США — депутат Рады

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина окажется в трудном положении независимо от исхода президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Такое мнение выразила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

«Мы зависим от США. Проблема в том, что нам будет тяжело независимо от того, кто будет избран [президентом]», — заявила она американскому журналу Foreign Policy. Согласно ее оценкам, если на выборах победит республиканец Дональд Трамп, то Европе придется действовать более активно и независимо. «Но даже если президентом станет [демократ Камала] Харрис, то она продолжит политику [действующего главы государства Джо] Байдена, которая характеризуется медленным принятием решений, а это для нас не выход», — указала Бобровская.

По ее мнению, «союзники Киева, возможно, ждут момента, когда украинские войска больше не смогут сражаться» в конфликте с РФ, чтобы «вынудить власти Украины согласиться вести переговоры» с Россией.