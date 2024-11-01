Большинство финнов согласны с размещением иностранных сил НАТО в стране — опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Финляндии (73%) одобряют размещение иностранного контингента НАТО в стране. Это следует из опроса, проведенного газетой Maaseudun Tulevaisuus (MT).

На вопрос, согласны ли вы с размещением ротационных иностранных сил НАТО в Финляндии, 73% респондентов ответили положительно, 10% — не согласны, 17% — не определились.

«Результат превосходный. Финны мудро видят мир таким, какой он есть. Членство в НАТО укрепляет безопасность Финляндии, этим стоит воспользоваться», — отметил министр обороны Антти Хяккянен.