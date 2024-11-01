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НОВОСТИ

Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание на мощную поддержку России — глава МИД КНДР

13:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын с самого начала специальной военной операции дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь». Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала она.

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