Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание на мощную поддержку России — глава МИД КНДР
13:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын с самого начала специальной военной операции дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь». Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала она.
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