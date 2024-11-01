ЕС и Япония объявили о запуске Стратегического и оборонного партнерства — Боррель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и Япония объявили о запуске Стратегического и оборонного партнерства, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Токио.

«Сегодня мы объявляем о заключении Стратегического и оборонного партнерства ЕС — Япония. Это первая такая программа сотрудничества в истории, заключенная Евросоюзом со страной Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Боррель.