Грузия не отменит закон против пропаганды ЛГБТ вопреки призывам ЕС — правящая партия
14:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» никогда не откажется от закона о запрете пропаганды ЛГБТ, даже если он затруднит на несколько лет интеграцию страны в ЕС. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
«Даже если нам временно в чем-то помешает [закон против ЛГБТ] мы эти [европейские] ценности, в кавычках, не учтем. Нам лучше опоздать на 2 или 3 года (с интеграцией в ЕС — прим. ТАСС), но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отменим закон против запрета пропаганды ЛГБТ», — заявил Мдинарадзе на брифинге.
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