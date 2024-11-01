Грузия не отменит закон против пропаганды ЛГБТ вопреки призывам ЕС — правящая партия

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» никогда не откажется от закона о запрете пропаганды ЛГБТ, даже если он затруднит на несколько лет интеграцию страны в ЕС. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

«Даже если нам временно в чем-то помешает [закон против ЛГБТ] мы эти [европейские] ценности, в кавычках, не учтем. Нам лучше опоздать на 2 или 3 года (с интеграцией в ЕС — прим. ТАСС), но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отменим закон против запрета пропаганды ЛГБТ», — заявил Мдинарадзе на брифинге.