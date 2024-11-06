Зеленский поздравил Трампа с «впечатляющей победой» на выборах президента США

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с «впечатляющей победой» на выборах в США и выразил надежду на личную встречу.

«Поздравления Дональду Трампу с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы в деталях обсуждали стратегическое партнерство между Украиной и США», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Он заявил, что в Киеве рассчитывают на продолжение «сильной двухпартийной поддержки Украины».

Зеленский добавил, что хотел бы лично поздравить Трампа с победой и обсудить пути укрепления сотрудничества. По словам Зеленского, он рассчитывает, что подход Трампа позволит приблизить завершение конфликта вокруг Украины, и надеется «вместе воплотить его в жизнь».