Зеленский поздравил Трампа с «впечатляющей победой» на выборах президента США
12:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с «впечатляющей победой» на выборах в США и выразил надежду на личную встречу.
«Поздравления Дональду Трампу с впечатляющей победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы в деталях обсуждали стратегическое партнерство между Украиной и США», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. Он заявил, что в Киеве рассчитывают на продолжение «сильной двухпартийной поддержки Украины».
Зеленский добавил, что хотел бы лично поздравить Трампа с победой и обсудить пути укрепления сотрудничества. По словам Зеленского, он рассчитывает, что подход Трампа позволит приблизить завершение конфликта вокруг Украины, и надеется «вместе воплотить его в жизнь».
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