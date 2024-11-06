Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах президента — Песков
13:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», — сказал представитель Кремля. «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — отметил он.
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