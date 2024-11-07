В Киеве после взрывов произошел пожар на складах

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на складах одного из предприятий Киева после взрывов, сообщила столичная военная администрация.

По данным, опубликованным в телеграм-канале администрации, загорелось складское помещение, расположенное на территории предприятия в Соломенском районе города.

С начала суток в Киеве произошла серия взрывов. Воздушная тревога в столице длится уже почти восемь часов.