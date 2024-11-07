США хотят перенаправить Армению на прозападный курс по схемам Украины и Молдавии — СВР РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся ускорить процесс окончательной переориентации Армении на прозападный курс развития по схемам, опробованным на Украине и Молдавии. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В Вашингтоне считают важным усилить „направляющее воздействие“ на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития. Решать эту задачу американцы планируют по схемам, опробованным на Украине и в Молдавии», — информировали в СВР.