0
0
132
НОВОСТИ

США хотят перенаправить Армению на прозападный курс по схемам Украины и Молдавии — СВР РФ

11:20 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся ускорить процесс окончательной переориентации Армении на прозападный курс развития по схемам, опробованным на Украине и Молдавии. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«В Вашингтоне считают важным усилить „направляющее воздействие“ на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития. Решать эту задачу американцы планируют по схемам, опробованным на Украине и в Молдавии», — информировали в СВР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 07.11.2024
Дефицит бюджета РФ за январь — октябрь предварительно составил 220 млрд руб. — Минфин
0
18
12:00 07.11.2024
Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности — Путин
0
45
11:32 07.11.2024
Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине — WSJ
0
127
11:05 07.11.2024
Демократы стали партией ханжей и святош, что привело к их поражению на выборах в США — NYT
0
170
11:00 07.11.2024
В Киеве после взрывов произошел пожар на складах
0
171
10:32 07.11.2024
80% российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала — исследование
0
243
10:20 07.11.2024
Шольц заявил, что не готов финансировать поддержку Украины за счет социальной сферы
0
262
10:05 07.11.2024
Тело Ленина пора захоронить рядом с его матерью — Слуцкий
0
288
10:00 07.11.2024
Товарооборот между РФ и КНР вырос в январе — октябре на 2,8%, до $202,2 млрд
0
252
09:32 07.11.2024
Зеленский провел разговор с Трампом
0
351

Возврат к списку