Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине — WSJ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Команда победившего на выборах президента в США республиканца Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы можем проводить обучение [украинских военных] или предоставлять другую поддержку, но [поставляемое на Украину] оружие будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине и не платим за это. Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», — передает издание слова одного из членов команды Трампа.

По информации газеты, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону, длиною 1,3 тыс. км по текущей линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон будет поставлять Киеву вооружения для предотвращения возобновления конфликта в будущем, пишет издание.