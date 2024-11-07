Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности — Путин
12:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, подчеркнул президент России Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Послание зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Как отметил российский лидер, вынесенные на обсуждение проблемы «исключительно значимы и актуальны».
«От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — говорится в обращении Путина.
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