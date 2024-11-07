0
0
23
НОВОСТИ

Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности — Путин

12:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, подчеркнул президент России Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Послание зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Как отметил российский лидер, вынесенные на обсуждение проблемы «исключительно значимы и актуальны».

«От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — говорится в обращении Путина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 07.11.2024
Дефицит бюджета РФ за январь — октябрь предварительно составил 220 млрд руб. — Минфин
0
18
11:32 07.11.2024
Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине — WSJ
0
127
11:20 07.11.2024
США хотят перенаправить Армению на прозападный курс по схемам Украины и Молдавии — СВР РФ
0
139
11:05 07.11.2024
Демократы стали партией ханжей и святош, что привело к их поражению на выборах в США — NYT
0
170
11:00 07.11.2024
В Киеве после взрывов произошел пожар на складах
0
171
10:32 07.11.2024
80% российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала — исследование
0
243
10:20 07.11.2024
Шольц заявил, что не готов финансировать поддержку Украины за счет социальной сферы
0
262
10:05 07.11.2024
Тело Ленина пора захоронить рядом с его матерью — Слуцкий
0
288
10:00 07.11.2024
Товарооборот между РФ и КНР вырос в январе — октябре на 2,8%, до $202,2 млрд
0
252
09:32 07.11.2024
Зеленский провел разговор с Трампом
0
351

Возврат к списку