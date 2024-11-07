Дефицит бюджета РФ за январь — октябрь предварительно составил 220 млрд руб. — Минфин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России за январь — октябрь текущего года составил 220 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — октябре 2024 года составил 29 668 млрд рублей, что на 28,4% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года», — говорится в сообщении. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 23,7% и составил 29,889 трлн рублей.

По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП, указали в Минфине.