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Лидер оппозиции ФРГ потребовал от Шольца поставить вопрос о доверии на следующей неделе

12:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза — Фридрих Мерц потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение Бундестага вопрос о вотуме доверия правительству уже на следующей неделе.

«Светофор» (так называют в ФРГ правящую коалицию по цветам входящих в нее партий — прим. ТАСС) больше не имеет большинства в германском Бундестаге. Поэтому мы настоятельно призываем канцлера немедленно поставить вопрос о доверии, самое позднее в начале следующей недели», — сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. Его поддержал председатель земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Добриндт.

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