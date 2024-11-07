Лидер оппозиции ФРГ потребовал от Шольца поставить вопрос о доверии на следующей неделе

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза — Фридрих Мерц потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение Бундестага вопрос о вотуме доверия правительству уже на следующей неделе.

«Светофор» (так называют в ФРГ правящую коалицию по цветам входящих в нее партий — прим. ТАСС) больше не имеет большинства в германском Бундестаге. Поэтому мы настоятельно призываем канцлера немедленно поставить вопрос о доверии, самое позднее в начале следующей недели», — сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. Его поддержал председатель земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Добриндт.