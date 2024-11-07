ВСУ потеряли на курском направлении более 30 200 военнослужащих

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боевых действий на курском направлении более 30 200 военнослужащих, в том числе за сутки — более 150 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, 4 миномета и автомобиль. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 30 200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров», — сказали в Минобороны.