В ФРГ задержали американца по подозрению в шпионаже в пользу КНР

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Германии задержала американца по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как говорится в распространенном заявлении ведомства, его сотрудники 7 ноября "задержали гражданина США Мартина Д. во Франкфурте-на-Майне <...> на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда ФРГ от 30 октября 2024 года". В ведомстве указали, что в квартире подозреваемого проводится обыск. Мужчина "подозревается в том, что он согласился сотрудничать с иностранной разведкой в качестве агента секретной службы", сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

"До недавнего времени Мартин Д. работал на Вооруженные силы США в Германии. В 2024 году он связался с китайскими государственными органами и предложил им передать конфиденциальную военную информацию, полученную от американских военных. Соответствующие сведения он получил в ходе своей работы в Вооруженных силах США", - отмечается в заявлении.