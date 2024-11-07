В ФРГ задержали американца по подозрению в шпионаже в пользу КНР
17:12 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Германии задержала американца по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Как говорится в распространенном заявлении ведомства, его сотрудники 7 ноября "задержали гражданина США Мартина Д. во Франкфурте-на-Майне <...> на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда ФРГ от 30 октября 2024 года". В ведомстве указали, что в квартире подозреваемого проводится обыск. Мужчина "подозревается в том, что он согласился сотрудничать с иностранной разведкой в качестве агента секретной службы", сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.
"До недавнего времени Мартин Д. работал на Вооруженные силы США в Германии. В 2024 году он связался с китайскими государственными органами и предложил им передать конфиденциальную военную информацию, полученную от американских военных. Соответствующие сведения он получил в ходе своей работы в Вооруженных силах США", - отмечается в заявлении.
НОВОСТИ
- 18:00 07.11.2024
- Принцип «воюй или работай» уже действует на Украине, сообщил премьер страны
- 17:39 07.11.2024
- Группа «Море Монро» выступила в Едином пункте отбора на службу по контракту в Москве
- 17:32 07.11.2024
- Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией
- 17:30 07.11.2024
- Открылся совместный кампус Сеченовского университета и «Школы 21»
- 17:17 07.11.2024
- Беспилотный автомобиль «Газель Next» проехал уже 8 тысяч километров
- 17:00 07.11.2024
- Из биолаборатории в Южной Каролине сбежали 40 обезьян
- 16:32 07.11.2024
- Европа подстраховалась на случай победы Трампа, обременив Киев огромными долгами — портал
- 16:12 07.11.2024
- ВСУ потеряли на курском направлении более 30 200 военнослужащих
- 16:05 07.11.2024
- «Ингосстрах» представил статистику по наиболее частым травмам клиентов
- 16:00 07.11.2024
- Большинство финнов не верят, что отношения с РФ улучшатся в это десятилетие — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать