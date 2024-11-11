Трамп пообещал в первый день на посту президента усадить РФ и Украину за стол переговоров

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп намерен «усадить Россию и Украину за стол переговоров» в первый же день работы на своем посту. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт, ее слова приводит агентство Associated Press (AP).

Ливитт заявила, что после победы на выборах у Трампа появится возможность «согласовать сделку о мире между Россией и Украиной». Республиканец намерен «в первый день [нового президентского срока] усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне», добавила она.

Ранее пресс-секретарь сообщила, что Трамп отменит распоряжения администрации Джо Байдена, подписав десятки соответствующих указов в течение первой недели после официального вступления в должность.