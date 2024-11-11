В тоннеле в Сочи столкнулись 5 машин, включая большегруз, есть пострадавшие
12:05 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение пяти автомобилей, по предварительным данным, произошло в тоннеле дублера Курортного проспекта в Сочи, среди них большегруз. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«В Сочи произошло ДТП в 5-м тоннеле „дублер Курортного проспекта“ (направление с Хостинского района в Центральный). По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства ДТП.
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