В тоннеле в Сочи столкнулись 5 машин, включая большегруз, есть пострадавшие

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение пяти автомобилей, по предварительным данным, произошло в тоннеле дублера Курортного проспекта в Сочи, среди них большегруз. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В Сочи произошло ДТП в 5-м тоннеле „дублер Курортного проспекта“ (направление с Хостинского района в Центральный). По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства ДТП.