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Торговый профицит КНР может достичь $1 трлн в этом году — Bloomberg

12:32 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо торгового баланса КНР может достичь рекордного $1 трлн в этом году, если сохранит текущие темпы роста. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg.

По его данным, за 10 месяцев текущего года разница между показателями экспорта и импорта Китая выросла почти на 16% с 2023 года и достигла $785 млрд, что стало рекордным показателем для такого периода. По оценкам агентства, причиной этого стал рост объемов китайского экспорта за рубеж и падение спроса на импорт внутри страны ввиду замены многих иностранных товаров местными аналогами. В этой связи Bloomberg отмечает, что рост торгового профицита КНР может обострить отношения Пекина с Вашингтоном после избрания президентом США республиканца Дональда Трампа, ранее обещавшего ввести повышенные импортные пошлины на китайские товары, включая сталь и электромобили.

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