Трамп после инаугурации проведет крупнейшую высылку мигрантов из США — представитель

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп проведет крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность. Об этом сообщила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

«В первый же день своего президентства, он собирается провести операцию по самой масштабной депортации нелегальных мигрантов в истории США», — отметила она. По словам Ливитт, будущий лидер будет готов принять все необходимые меры для защиты южной границы США, поскольку ранее администрация действующего президента страны Джо Байдена «отказывалась это делать».