Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения зарубежной прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны, такой беседы не было. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не было разговора, — заявил представитель Кремля. — Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка».

Публикации The Washington Post и агентства Reuters, сообщивших о якобы состоявшемся разговоре, Песков охарактеризовал как «наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях».