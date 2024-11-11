Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа
14:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения зарубежной прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны, такой беседы не было. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не было разговора, — заявил представитель Кремля. — Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка».
Публикации The Washington Post и агентства Reuters, сообщивших о якобы состоявшемся разговоре, Песков охарактеризовал как «наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях».
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