Любые мирные инициативы по Украине должны исходить из сложившихся реалий — Совбез Польши

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые инициативы по завершению конфликта на Украине должны исходить из сложившихся реалий. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

«Любые переговоры, которые могли бы привести к миру, должны отражать [сложившуюся] реальность», — сказал Севера, комментируя сообщения о предложениях команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Многие эксперты заявляют, что Украине будет «экстремально тяжело вернуть потерянные территории», добавил он.

По его словам, в настоящее время трудно ожидать окончания боевых действий либо украинского наступления в связи с успехами вооруженных сил РФ. «Трудно ожидать прекращения военных действий или наступательных операций. Россия добивается успехов на фронте, оттесняя украинские войска, к сожалению, с большим успехом», — сказал польский военный.