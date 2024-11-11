Любые мирные инициативы по Украине должны исходить из сложившихся реалий — Совбез Польши
14:12 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любые инициативы по завершению конфликта на Украине должны исходить из сложившихся реалий. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера.
«Любые переговоры, которые могли бы привести к миру, должны отражать [сложившуюся] реальность», — сказал Севера, комментируя сообщения о предложениях команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Многие эксперты заявляют, что Украине будет «экстремально тяжело вернуть потерянные территории», добавил он.
По его словам, в настоящее время трудно ожидать окончания боевых действий либо украинского наступления в связи с успехами вооруженных сил РФ. «Трудно ожидать прекращения военных действий или наступательных операций. Россия добивается успехов на фронте, оттесняя украинские войска, к сожалению, с большим успехом», — сказал польский военный.
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