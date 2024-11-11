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Четвертую за день украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью

15:12 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертую за день украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области», — написал он.

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