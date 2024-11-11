16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по ч. 2 ст. 301 УК РФ», — сказал собеседник агентства.