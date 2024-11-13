Турции предложили статус государства — партнера БРИКС — министр торговли
13:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения. Об этом заявил министр торговли республики Омер Болат.
«БРИКС — это организация сотрудничества, в нее входят важные страны, на долю которых приходится 25% мирового ВВП. Популярность БРИКС растет. Что касается присоединения Турции к БРИКС, то нам было предложено ассоциированное членство. Вступление в БРИКС принесет Турции значительную выгоду с точки зрения сотрудничества со всеми важными мировыми платформами», — приводит слова Болата телеканал haber.
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