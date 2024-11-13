Минобороны РФ сообщило об освобождении Ровнополя в ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Ровнополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.