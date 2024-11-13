ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 450 человек — МО РФ
15:12 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 450 человек и два танка. Общие потери противника в Курской области превысили 32 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 3 боевые машины пехоты, из них 2 БМП Bradley, 2 бронетранспортера М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также 5 артиллерийских орудий, в том числе 1 САУ Krab польского производства, 4 миномета, зенитный ракетный комплекс „Crotale“ французского производства и 49 автомобилей», — сообщили там.
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