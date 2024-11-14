Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА над Курской и Белгородской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.