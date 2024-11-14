ЕС должен показать, что он «не парализован как заяц» избранием Трампа — Боррель

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал Евросоюз показать, что он не напуган и не парализован «как заяц в свете фар» победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом он заявил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США на фоне результатов выборов в Соединенных Штатах.

«Я не могу сказать, что сделает президент Трамп, но мы должны быть готовы к тому, что грядет. Мы должны быть спокойны, бдительны, и мы не должны производить впечатление, что мы парализованы, как заяц в свете фар машины. Мы должны показать, что мы не напуганы», — сказал Боррель.

Боррель полагает, что «решение американских избирателей» наложит отпечаток «на глобальную ситуацию» и последствия выборов в США «почувствует поколение его внуков».

«Переизбрание Трампа означает глубокие политические и социальные изменения в ЕС, означает изменения в отношениях с США», — подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что Трамп обещал ввести импортные пошлины в 10% на все ввозимые в США товары, что может привести к затовариванию рынка ЕС китайской продукцией, которая переориентируется с США на Европу, а миграционные потоки после принятия антимиграционных мер в США могут переключиться на Европу.