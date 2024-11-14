Байден не отказывается от оскорбительных высказываний в адрес Трампа — Белый дом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий американский лидер Джо Байден не собирается отказываться от оскорбительных высказываний в отношении избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент всегда будет считать, что он должен быть честен с американцами. То, что он сказал, по-прежнему справедливо. И не только он. Вы слышали это от бывших сотрудников, от бывшего руководителя аппарата сотрудников [Белого дома отставного генерала] Джона Келли и от других», — сказала Жан-Пьер. Она отвечала на вопрос о том, не посчитал ли Байден нужным на состоявшейся в Белом доме встрече с Трампом извиниться за свои оскорбительные высказывания во время предвыборной гонки.

Жан-Пьер в конце октября уточнила, что Байден считает Трампа фашистом. Так ранее назвали Трампа, в частности, Келли и бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Они оба работали при Трампе, но затем резко с ним разошлись.

И Байден, и вице-президент США Камала Харрис, которая была кандидатом на высший государственный пост от демократов, не раз заявляли, что Трамп, по их мнению, представляет угрозу для демократии в стране.