Сотрудники ГУР Украины в Сирии будут ликвидированы как пособники террористов — Лаврентьев
10:05 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сирии будут отслежены и ликвидированы как пособники террористов. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, комментируя действия сотрудников ГУР Украины, вооружающих террористов в Идлибе.
«Все эти люди, которые находятся на территории Сирии, они будут, я думаю и уверен даже в этом, отслежены и ликвидированы как пособники терроризма, — подчеркнул он. — Нужно называть вещи своими именами: те, кто помогает, вооружает радикалов из „Хайят Тахрир аш-Шам“ (запрещена в РФ — прим. ТАСС), это террористическая организация, которая признана ООН как таковая, я считаю, что это, безусловно, требует соответствующей, причем жесткой реакции».
По словам Лаврентьева, на территории Сирии, «естественно, находится российский воинский контингент». «Я думаю, что они будут принимать соответствующие меры, без ответа это не окажется, ответ будет жестким», — добавил спецпредставитель президента РФ.
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