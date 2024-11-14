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Кандидат Трампа на пост главы разведки США Габбард находится в базе «Миротворца» с 2022 г.

11:05 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тулси Габбард, выдвинутая накануне избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост главы Национальной разведки США, находится в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Габбард добавили в базу «Миротворца», где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины, в апреле 2022 года. Обоснованием для этого стало якобы участие Габбард «в информационных спецоперациях России против Украины». Также утверждается, что она якобы является пособником РФ, «вероятно, агентом российских спецслужб».

Габбард известна своей критикой внешней политики США в отношении Украины и РФ. Она заявляла, что нынешняя администрация США стремится затянуть конфликт на Украине с целью ослабления России, и призывала к мирным переговорам между сторонами. В 2022 году Габбард заявила, что любые попытки урегулирования конфликта будут связаны с территориальными уступками со стороны Украины и ее нейтральным статусом. Она также подчеркивала необходимость участия США в миротворческом процессе и критиковала поставки оружия Украине, считая, что это лишь усугубляет ситуацию.

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