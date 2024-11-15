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Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА, из них 36 — над Кубанью

09:00 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над территорией России, из них 36 — над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и 10 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны.

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