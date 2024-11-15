Байден обсудит с коллегами из ЕС помощь Киеву в преддверии инаугурации Трампа — Белый дом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден обсудит с коллегами из ЕС на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Киева в преддверии инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Что касается Украины, то у него [Байдена] будет возможность обсудить с коллегами из Европейского союза следующие шаги, в том числе в том, что касается изыскания вооружений, выделения всех ресурсов, предоставленных Конгрессом, а также поиска других возможностей укрепления Украины таким образом, чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации», — заявил Салливан, пояснив, что речь идет, в частности, о том, чтобы «Европа делала больше для Украины».