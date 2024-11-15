США не исключают увеличения своего ядерного арсенала в будущем — WSJ
09:32 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон не исключает увеличения своего ядерного арсенала в будущем, но решение об этом будет принимать уже следующий президент США Дональд Трамп. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«Если нынешняя тенденция продолжится, и ситуация будет развиваться в негативном ключе <…>, то может появиться необходимость увеличить число развернутых ядерных вооружений США в будущем», — сказал неназванный американский чиновник высокого ранга. Говоря о «негативном сценарии», он утверждал, что Россия «отказывается от контроля над вооружениями», а Китай и КНДР «наращивают свои мощности».
Как пишет The Wall Street Journal, в рассекреченном «докладе о руководстве по применению ядерного оружия», который вскоре будет направлен в Конгресс, не указываются конкретные шаги, но отмечается, что Вашингтону «может потребоваться адаптация своего ядерного потенциала, его структуры и размера» в связи с тем, что «многие противники США делают ядерное оружие более важной [составляющей] своих стратегий национальной безопасности». У Трампа после инаугурации будет несколько «готовых вариантов» усиления всех трех частей так называемой ядерной триады, добавляет газета.
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