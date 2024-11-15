0
0
162
НОВОСТИ

США не исключают увеличения своего ядерного арсенала в будущем — WSJ

09:32 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не исключает увеличения своего ядерного арсенала в будущем, но решение об этом будет принимать уже следующий президент США Дональд Трамп. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Если нынешняя тенденция продолжится, и ситуация будет развиваться в негативном ключе <…>, то может появиться необходимость увеличить число развернутых ядерных вооружений США в будущем», — сказал неназванный американский чиновник высокого ранга. Говоря о «негативном сценарии», он утверждал, что Россия «отказывается от контроля над вооружениями», а Китай и КНДР «наращивают свои мощности».

Как пишет The Wall Street Journal, в рассекреченном «докладе о руководстве по применению ядерного оружия», который вскоре будет направлен в Конгресс, не указываются конкретные шаги, но отмечается, что Вашингтону «может потребоваться адаптация своего ядерного потенциала, его структуры и размера» в связи с тем, что «многие противники США делают ядерное оружие более важной [составляющей] своих стратегий национальной безопасности». У Трампа после инаугурации будет несколько «готовых вариантов» усиления всех трех частей так называемой ядерной триады, добавляет газета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 15.11.2024
Минэнерго РФ предложило запретить майнинг криптовалют в ряде регионов
0
46
10:20 15.11.2024
ВСУ пытаются массово покидать взятые в клещи позиции под Кураховым
0
82
10:05 15.11.2024
Победа Трампа ознаменовала конец эпохи «мира по-американски» — экс-постпред США при НАТО
0
119
10:00 15.11.2024
Зеленский готовит "план стойкости"
0
127
09:20 15.11.2024
Иностранные наемники воюют у Купянска - Марочко
0
217
09:05 15.11.2024
Байден обсудит с коллегами из ЕС помощь Киеву в преддверии инаугурации Трампа — Белый дом
0
218
09:00 15.11.2024
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 51 украинский БПЛА, из них 36 — над Кубанью
0
217
22:15 14.11.2024
По мнению премьера Кобахидзе переговоры по вступлению Грузии в ЕС могут открыться в 2025 году
0
805
21:33 14.11.2024
Глава МИД Словакии: Мы заинтересованы в сохранении поставок нефти из РФ
0
848
20:45 14.11.2024
Владельцы оставшихся в приграничье Курской области автомобилей получат страховку – губернатор
0
875

Возврат к списку