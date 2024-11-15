Зеленский готовит "план стойкости"

10:00 Источник: Известия

Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, сообщил о подготовке внутреннего «плана стойкости». Об этом 14 ноября он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что в этот план будут включены меры в области безопасности, энергетики и вооружений, а также вопросы производства оружия на Украине, сотрудничества страны с партнерами и создание для каждого украинца безопасного пространства.

Украинский лидер добавил, что одним из пунктов «плана стойкости» станет «культурный суверенитет», под которым подразумевается производство «украинского контента». "Известия"