ВСУ пытаются массово покидать взятые в клещи позиции под Кураховым

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются массово выводить личный состав с позиций в населенных пунктах к югу и юго-востоку от Курахова, которые оказались в клещах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — сообщили там.